Джакарта, 10 ноября, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин не приедет на саммит G20 в Индонезию, страну будет представлять глава российского МИД Сергей Лавров, утверждает пресс-секретарь индонезийского министра-координатора по морским и инвестиционным вопросам Джоди Махарди в интервью агентству Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Президент России Владимир Путин не будет присутствовать на встрече лидеров стран «Большой двадцатки» на Бали на следующей неделе», — заявил он.

Махарди добавил, что Лавров примет участие в одном из мероприятий саммита в удаленном режиме. По его словам, российский министр подключится к одной из встреч виртуально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков не стал оценивать возможность участия российского лидера Владимира Путина в саммитах G20 и АТЭС. По его словам, различные варианты участия российской стороны в этом мероприятии обсуждаются.