Пермь, 10 ноября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Перми 10 ноября в адрес судов поступили анонимные террористические угрозы. Об этом сообщили в министерстве территориально безопасности Прикамья.

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«В дежурные службы города Перми поступают анонимные сообщения о минировании зданий судов. Сотрудники МВД и Росгвардии проводят проверку», — сказали в минтербезе.

В ведомстве отметили, что угрозы населению нет. Также чиновники напомнили гражданам об уголовной ответственности за ложные заявления о минированиях.