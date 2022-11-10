Сан-Сальвадор, 10 ноября, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Китай и Сальвадор приступят к переговорам по сделке о свободной торговле. Об этом объявили журналистам сальвадорский президент Найиб Букеле и китайский посол в указанной латиноамериканской республике Оу Цзяньхун.

Duisenberg Сделка

Обе стороны надеются, что договор будет завершен «как можно скорее». Букеле отметил, что торговое соглашение с Китаем было бы «очень важным» для Сальвадора из-за той экономической мощи, которую имеет КНР.

Сальвадорский лидер добавил, что его страна «долгое время была изолирована от этого потенциала».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Найиб Букеле написал о том, что Китай направит Сальвадору более 1400 тонн удобрений и свыше 900 тонн пшеничной муки.