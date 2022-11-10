Благовещенск, , 06:58 — REGNUM На полигонах Амурской области продолжаются тренировки с участием мобилизованных. Военнослужащих учат в том числе тактической медицине — эвакуации раненных, устранению кровотечений, оказанию помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Восточного военного округа.

Полигон Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Бойцы тренировались эвакуировать условных пострадавших с опасного участка, оказывать им медицинскую помощь, доставлять раненных в санитарный автомобиль, спасать контуженных из военной техники. Обучение тактической медицине проводится в условиях, приближенных в боевым.

Военнослужащих также обучают метать ручные гранаты. Перед тем, как использовать их, бойцы сдают зачёты о знании требований безопасности.

«Кроме того, под руководством опытных офицеров личный состав выполняет боевые стрельбы из автоматов и гранатометов, совершенствуют навыки передвижения на поле боя», — отметили в пресс-службе Восточного военного округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября в Амурской области проверили готовность подразделений антитеррора в воинских частях. Террористы якобы пытались захватить штабы и склады на полигоне.