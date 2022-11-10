Владивосток, , 06:51 — REGNUM О развитии спорта в Приморье полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу доложил губернатор Олег Кожемяко в ходе стратегической сессии по вопросам развития спорта на Дальнем Востоке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства края.

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«По «Дальневосточной концессии» у нас есть два проекта. Первый — курорт в Арсеньеве, он имеет большое значение для города, края и страны в целом. Второй — центр единоборств. Проекты достаточно глубоко проработаны. С Минвостокразвития России просим их поддержать», — обратился Кожемяко.

Кроме того, глава региона рассказал о проекте по созданию центров развития спорта с учётом смещения акцента на страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Мы видим здесь создание центра хоккея, концепция которого сейчас прорабатывается, центра гимнастики и центра бокса. У нас сейчас на выходе готовый проект по закрытому футбольному манежу, а также легкоатлетическому манежу», — добавил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, участие российских спортсменов в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх из-за сложившейся ситуации находится под вопросом. На Дальнем Востоке пытаются эти международные соревнования заместить.