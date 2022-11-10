Село Коса, Пермский край, , 06:39 — REGNUM В Пермскому крае на скамье подсудимых окажется экс-заместитель главы администрации Косинского муниципального района. Его обвинили в халатности при приобретении квартир для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Уголовное дело Kaluga.sledcom.ru

По версии следствия, в декабре 2019 года администрация района заключила муниципальный контракт с предпринимателем на приобретение четырёх квартир в новом доме. Чиновник являлся председателем комиссии по приёмке жилья. Однако он не организовал надлежащим образом её работу. В результате во время осмотра помещений члены комиссии не выявили нарушений, допущенных при строительстве домов и которые можно было заметить визуально.

Сиротам представили непригодное для проживания жильё. Ущерб бюджету муниципального образования составил свыше 4 млн рублей, потраченных на покупку квартир и работы по приведению их в порядок.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время предадут в суд для рассмотрения по существу.