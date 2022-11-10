Село Коса, Пермский край, 10 ноября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Пермском крае на скамье подсудимых окажется экс-заместитель главы администрации Косинского муниципального района. Его обвинили в халатности при приобретении квартир для детей-сирот, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

Kaluga.sledcom.ru Уголовное дело

По версии следствия, в декабре 2019 года администрация района заключила муниципальный контракт с предпринимателем на приобретение четырёх квартир в новом доме. Чиновник являлся председателем комиссии по приёмке жилья. Однако он не организовал надлежащим образом её работу. В результате во время осмотра помещений члены комиссии не выявили нарушений, допущенных при строительстве домов, которые можно было заметить визуально.

Сиротам представили непригодное для проживания жильё. Ущерб бюджету муниципального образования составил свыше 4 млн рублей, потраченных на покупку квартир и работы по приведению их в порядок.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело в ближайшее время предадут в суд для рассмотрения по существу.