Канберра, 10 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Австралия направит $70 млн на оказание гуманитарной помощи Мьянме и Бангладеш, заявила глава австралийского МИД Пенни Вонг.

Иван Шилов ИА REGNUM Австралия

«Гуманитарная помощь Австралии будет распределена через Организацию Объединенных Наций, Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца и другие неправительственные организации», — говорится в сообщении.

По словам Вонг, средства пойдут на закупку воды, продуктов питания и товаров первой необходимости. Также из выделенной суммы оплатят образовательные и медицинские услуги для малоимущих.

Как сообщало ИА REGNUM, расходы домохозяйств в Австралии за год выросли на 28%. В частности, за сентябрь 2022 года австралийцы стали больше тратить денег на одежду и обувь, а также на транспорт.