Владивосток, 10 ноября, 2022, 06:32 — ИА Регнум. Участие российских спортсменов в чемпионатах мира, Европы, Олимпийских играх из-за сложившейся ситуации находится под вопросом. На Дальнем Востоке пытаются эти международные соревнования заместить. В этой связи полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев 9 ноября в ходе стратегической сессии по вопросам развития спорта поручил для Дальнего Востока разработать специальную федеральную программу по развитию спорта, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

Lustra-gus.ru Импортозамещение

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«Из-за агрессивной политики, которую проводит ряд недружественных стран и, прежде всего, блок НАТО в адрес нашей страны, многие международные связи, по сути, рассыпались и экономически, и политически. К сожалению, это коснулось и спортивных связей. Но нам очень важно сохранить спортивные компетенции в нашей стране», — сказал Трутнев.

Министр спорта России Олег Матыцин отметил, что для преодоления спортивных санкций введены новые форматы спортивных мероприятий. Так проведена Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, в которой приняли участие более 13 тыс. атлетов.

Прорабатываются новые форматы и со странами БРИКС, ШОС и СНГ. В 2023 году состоятся II Игры стран СНГ. Отдельное внимание будет уделено развитию сотрудничестве в спорте со странами Азии.

«Важно, чтобы у ребят не была обрезана верхушка спортивных достижений, чтобы они знали, что и сегодня могут стать заслуженными и международными мастерами. Нужно организовать спортивную работу так, чтобы после того, как мир воссоединится, мы были сильнее, чем сейчас, чтобы мы побеждали», — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока получат господдержку на создание инфраструктуры. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Приморье полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.