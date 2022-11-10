Анкара, 10 ноября, 2022, 07:09 — ИА Регнум. Заявление Владимира Зеленского о том, что Киев якобы готов к переговорам с Россией, указывает на раскол, оформившийся в Североатлантическим альянсе, написал в своей статье для турецкой газеты Cumhuriyet журналист Барыш Достер.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Обозреватель считает, что США утратили свое влияние, а члены ЕС продолжают отдаляться друг от друга из-за углубляющегося кризиса. Так, по мнению Достера, Германия демонстрирует готовность развивать отношения с Россией и Китаем.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 октября представитель Киева Алексей Резников заявил, что нацистский киевский режим уже де-факто стал частью НАТО. 8 ноября генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что военный блок не поддерживает прекращение огня на территории б. УССР в рамках условий, которые были выдвинуты Москвой.