Белгород, , 06:32 — REGNUM Операцию по извлечению неразорвавшегося боеприпаса из груди военнослужащего российской армии, участника спецоперации, провела бригада военных хирургов Центрального военного клинического госпиталя (ЦВКГ) Минобороны РФ имени П. В. Мандрыка. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба Минобороны России.

Операция (сс) mos.ru. Юлия Иванко

Операция проходила на базе районной поликлиники в Белгородской области. Младший сержант Николай Пасенко поступил с диагнозом «проникающее ранение грудной клетки». При обследовании пациента выяснилось, что у него в груди застрял чудом неразорвавшийся боеприпас, риск детонации которого был очень высоким.

Несмотря на потенциальную опасность от боеприпаса, военные врачи вместе с гражданскими коллегами приняли решение проводить операцию, предварительно надев средства бронезащиты под медицинские халаты. Оперировать пришлось экстренно, прямо на месте из-за риска сильного кровотечения.

«Хирург решился меня оперировать, я был против. Не хотел врачей подставлять, не дай бог рванет. А хирурги надели бронежилеты. Вот, как видите, сижу перед вами. Спасибо хирургу Дмитрию Киму, я буду ему всю жизнь благодарен. Он ответил: «Значит вместе взорвемся». Вот и все. Очень смелый человек», — рассказал военнослужащий Пасенко.

После благополучного извлечения снаряда младший сержант Пасенко был доставлен в Москву. Здесь пациент проходит курс лечения и реабилитации в ЦВКГ имени П. В. Мандрыка.

В Минобороны России уточнили, что подразделение, в котором служил Пасенко, попало в засаду. Под сильным огнём противника младший сержант спешился из БМП и начал вести ответный огонь. После взрыва он почувствовал сильную боль и удар в бок, затем раненого Пасенко эвакуировали и доставили в больницу.