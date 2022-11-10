Челябинск, , 06:30 — REGNUM В Челябинске 13 ноября состоится вечер памяти Геннадия Здановича — учёного, который открыл миру древний город Аркаим. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе заповедника «Аркаим».

Археология

Геннадия Здановича не стало в 2020 году. Воспоминаниями о нём поделится с аудиторией челябинский писатель, краевед и общественный деятель Кирилл Шишов.

Напомним, Аркаим был открыт в 1987 году. Благодаря усилиям учёных и археологов, городище удалось уберечь от исчезновения в водах создававшегося тогда водохранилища.

А затем древнее поселение возрастом почти четыре тысячи лет (это на 500-600 лет старше гомеровской Трои) получило статус государственного музея-заповедника и в настоящее время имеет репутацию одного из самых загадочных археологических и даже мистических мест на территории России.