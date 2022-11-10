Каменск-Уральский, Свердловская область, , 06:34 — REGNUM В Каменске-Уральском Свердловской области пожилая женщина перевела мошенникам более 6 млн рублей. Свердловчанка думала, что получит прибыль от продажи акций. Об этом пишут СМИ.

Мошенничество в сети Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным E1.ru, 76-летней женщине позвонила неизвестная и представилась финансовым аналитиком. Она предложила свердловчанке заработать на покупке и продаже акций, заверив, что сбережениям в таком случае ничего не угрожает. Мошенница даже предоставила пожилой женщине доступ к сайту, на котором та могла видеть информацию о внесённых средствах.

После очередного звонка с убеждениями в безопасности её последующих действий пенсионерка перевела на счёт мошенников около 6,35 млн рублей. Когда деньги у женщины закончились, злоумышленники перестали выходить на связь. Свердловчанка поняла, что её обманули и обратилась в полицию. По факту мошенничества в особо крупном размере правоохранители возбудили уголовное дело.