Нижний Новгород, 10 ноября, 2022, 06:49 — ИА Регнум. В арбитраж Нижегородской области поступил иск о несостоятельности, который адресован ООО «Инвестиционно-строительная компания «Бор-Сити» — застройщику многоквартирных домов в городе Бор. Исковое заявление кредитора судья к производству ещё не принял, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

С иском в суд 8 ноября 2022 года обратился Владимир Егоров, указавший долг в размере 56 753 731,81 рубля. Также 31 октября 2022 года в реестре юридически значимых событий министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области заявило о намерении обратиться с заявлением о признании несостоятельным этого же застройщика. К середине ноября ведомство может подать соответствующий иск.

В единой системе жилищного строительства уточняется, что ООО входит в группу компаний «Бор-Сити» и выступало застройщиком шести сданных домов по улице Максима Горького в городе Бор — ЖК «Парк Горького». Владелец ООО, учрежденной в 2013 году, — директор Сергей Грачев (доля 33,3%). Оставшаяся часть в уставном капитале числится собственной долей компании. Ранее среди совладельцев фигурировал Валерий Майоров.

По данным базы «Контур. Фокус», за 2021 года застройщик задекларировал 14,3 млн рублей чистого убытка.

Напомним, ранее ППК «Фонд развития территорий», ставшая преемником фонда по защите прав дольщиков, обратилась с банкротными исками к двум жилищно-строительным кооперативам Подмосковья, которые возводили дома в Ступино. Объекты должны были сдать ещё в 2011 году.