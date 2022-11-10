Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM Существование «Ельцин-центра» в Екатеринбурге негативно сказывается на системе образования в России. Об этом в ходе передачи «Полный контакт» заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

Ельцин-Центр Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, система образования в России является «неправильной, мерзкой и дегенеративной». В этом Соловьёв обвинил деятельность «Ельцин-Центра».

«Потому что есть это капище Ельцин-Центр, который рассказывает о том, какое несчастье вообще жить в России», — сказал Соовьёв.

Отметим, телеведущий не раз критиковал деятельность «Ельцин-центра» и даже предлагал «скинуться на бульдозер», чтобы снести здание. При этом в ходе одной из передач он озвучил совершенно иную позицию. Теперь, по его мнению, учреждение стало необходимо России, но только в случае, если там будут говорить правду.