Екатеринбург, 10 ноября, 2022, 06:34 — ИА Регнум. Существование «Ельцин-центра» в Екатеринбурге негативно сказывается на системе образования в России. Об этом в ходе передачи «Полный контакт» заявил телеведущий Владимир Соловьёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-центр

По его словам, система образования в России является «неправильной, мерзкой и дегенеративной». В этом Соловьёв обвинил деятельность «Ельцин-центра».

«Потому что есть это капище «Ельцин-центр», который рассказывает о том, какое несчастье вообще жить в России», — сказал Соловьёв.

Отметим, телеведущий не раз критиковал деятельность «Ельцин-центра» и даже предлагал «скинуться на бульдозер», чтобы снести здание. При этом в ходе одной из передач он озвучил совершенно иную позицию. Теперь, по его мнению, учреждение стало необходимо России, но только в случае, если там будут говорить правду.