Пермь, , 06:20 — REGNUM В Перми портрет музыканта Сергея Наговицына вновь может появиться на фасаде многоэтажного дома по ул. Крисанова возможно весной 2023 года, сообщает ИА «Текст».

Пермь Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

В администрации города отметили, что технически восстановление граффити после ремонта возможно на новой конструкции. С автором панно подрядчик и чиновники уже провели переговоры. Панно внесено в паспорт проекта и утверждено министерством культуры края и департаментом градостроительства и архитектуры.

Стоит отметить, Сергей Наговицын получил известность в России и мире 1990-е годы как автор-исполнитель песен в жанре шансон и городской романс. В 2019 году на фасаде многоэтажного дома в Перми появилось граффити с изображением музыканта, держащего гитару. Осенью 2022 года портрет исчез вместе с плиткой, которую демонтировали со стены здания в ходе капительного ремонта.