Стаханов, ЛНР, , 06:13 — REGNUM Города Стаханов и Артёмовск в Луганской Народной Республике (ЛНР) были обстреляны со стороны киевских карателей из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом 10 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

Обстрел города Стаханова производился киевскими карателями дважды, в 01:34 мск и в 02:20 мск. По городу было выпущено в общей сложности четыре ракеты из РСЗО HIMARS. Обстрел города Артёмовска киевские боевики осуществили в 03:55 мск, выпустив по населённому пункту три ракеты из РСЗО HIMARS.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях гражданской инфраструктуры на данный момент не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении трёх жилых многоквартирных домов в Стаханове в результате обстрела города киевскими боевиками.

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