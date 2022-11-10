Владивосток, , 06:20 — REGNUM Первый зампрокурора Приморского края Роман Пантелеев объявил предостережение министру транспорта и дорожного хозяйства региона Алексею Игнатенко. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморья.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что анализ состоянии законности и мер, принимаемых к обеспечению безопасности населения, при эксплуатации автодорог на территории края показал, что готовность дорожной техники и специалистов находится на недостаточном уровне, что создаёт вероятность дезорганизации автомобильного сообщения и угрозу транспортной доступности отдельных населённых пунктов.

В целях недопущения возможных нарушений закона Пантелеев объявил предостережение региональному министру Игнатенко.

Обеспечение законности в зимний период и готовность оперативных служб к ликвидации последствий осадков находятся на контроле органов прокуратуры.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2023 году в Удмуртии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» будет отремонтировано 80 дорожных объектов общей протяженностью 118,5 км.