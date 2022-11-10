Лима, , 06:13 — REGNUM Конгресс Перу, большинство в котором составляет оппозиция, отказался проводить вотум доверия премьер-министру страны Анибалу Торресу, который вынес соответствующее предложение на фоне растущей напряженности между органами государственной власти в республике, сообщает газета La Republica.

Конгресс Перу Congreso de la República del Perú

В официальном ответе спикера парламента Хосе Уильямс Сапата говорится, что «в сложившихся условиях» просьба главы правительства не может быть удовлетворена.

Если бы Конгресс вынес вотум недоверия Торресу, то весь его кабинет был бы вынужден уйти в отставку, что позволило бы правительству назначить повторное голосование. В случае его отклонения исполнительная власть получила бы право распустить Конгресс и назначить новые выборы в парламентские выборы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Перу Педро Кастильо попросил Конгресс разрешить ему выехать из республики с 24 по 29 ноября, чтобы совершить визиты в Мексику и Чили.

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