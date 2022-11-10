Донецк, , 06:01 — REGNUM Обстрел из тяжёлой артиллерии города Донецка осуществили киевские боевики. Об этом 10 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В период с 02:35 мск по 03:57 мск киевскими боевиками по городу было выпущено в общей сложности 18 снарядов калибром 155 мм. Обстрел вёлся по Куйбышевскому, Киевскому и Кировскому районам города со стороны населённых пунктов Нетайлово, Орловка и Красногоровка.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле киевскими картелями городов Донецк и Зайцево в ДНР.

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