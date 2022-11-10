Сеул, , 06:02 — REGNUM Народ Южной Корее хочет увидеть результаты «научного» и «подробного» расследования причин и обстоятельств давки в Сеуле, унесшей жизни 156 человек, заявил южнокорейский президент Юн Сок Ёль в выступления в парламенте. Об этом сообщило агентство Рёнхап.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сейчас весь народ надеется выявления правды по результатам расследования, проведенного тщательно и на научной основе», — заявил он.

Президент республики добавил, что народ надеется узнать правду о произошедшем из уст полиции, а затем прокуратуры страны. Он также отверг требования южнокорейской оппозиции о проведении парламентского расследования произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, специальная комиссия, занимающаяся расследованием давки в Сеуле, провела более 55 обысков в различных ведомствах и службах города. Утверждалось, что экстренные службы и полиция могли предотвратить трагедию, однако не предприняли никаких мер для этого.