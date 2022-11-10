Москва, 10 ноября, 2022, 06:48 — ИА Регнум. «Сибирская горно-металлургическая компания» (СГМК) из Кемеровской области, которая занимается добычей марганцевой руды на месторождении Селезень, потребовала взыскать с ООО «Управляющая компания «Альфа-Капитал» из дивизиона «Альфа-Групп» более 1,3 млрд рублей. Арбитраж Москвы пока к производству спор не принял, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Исковое заявление поступило в базу суда в начале ноября 2022 года. Сумма претензий составляет 1 336 089 325,05 рубля, но, вероятно, в самом иске фигурирует иностранная валюта.

На сайте компании-ответчика уточняется, что она входит в консорциум «Альфа-Групп». Истец же занимается, помимо марганцевой руды, добычей доломита и производством щебня.

Ранее между сторонами крупных судебных споров в арбитраже не фигурировало. Между тем СГМК также пытается взыскать более 108 млн рублей с АО «Кузнецкие ферросплавы».