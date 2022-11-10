Благовещенск, , 05:50 — REGNUM Квадратный метр жилой недвижимости в Приамурье стоит уже 113 тыс. рублей. Это выше, чем во втором квартале 2022 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления государственной службы статистики по региону.

Недвижимость Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В течение третьего квартала цены на недвижимость возросли как на новые квартиры, так и на вторичное жильё, на 2,5% и 2,7% соответственно. Цена «квадрата» в новостройках в Амурской области теперь составляет в среднем 118,7 тыс. рублей. Недвижимость выросла в цене за три месяца.

Всего за январь–сентябрь 2022 года в регионе сдали в эксплуатацию более 2 тыс. новых квартир, их суммарная площадь — свыше 260 тыс. квадратных метров. Новое жильё в области стали покупать в 2,5 раза чаще, чем год назад. Самые быстрые темпы строительства жилых домов фиксируют в Благовещенске, Свободном и Благовещенском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, самые дорогие квартиры на первичном рынке жилья на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске и во Владивостоке, пришли к выводу эксперты ФАНУ «Востокгосплан».