Якутск, , 06:48 — REGNUM Арбитраж Якутии полностью удовлетворил иск к авиакомпании «Якутия», взыскав с неё в пользу кредитора почти 17 млн рублей, заявленных как убытки за простой воздушного судна. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в течение месяца со дня изготовления его в полном объёме, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Sukhoi Superjet 100-95. Авиакомпания «Якутия» Timofey Nikishin

К дате последнего заседания истец — ООО «Аэрокарго+» — отказался от части претензий, в том числе от требований о взыскании более 71 тыс. рублей убытков по технической поддержке Rolls-Roys и 141 тыс. рублей убытков по навигационной базе Honeywell.

В итоге суд взыскал с АО «Авиакомпания «Якутия»16 936 674,9 рубля убытков. Детали пока не раскрывался. Полное решение для ознакомления ещё не доступно.

Спор слушался с мая 2021 года и ответчик в ходе него пытался сослаться на пропуск сроков исковой давности.

Из материалов дела следует, что в основе спора лежало решение по другому делу, в котором был признан неправомерным отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке. Ранее авиакомпания «отказалось от исполнения своих обязательств в отношении соглашения от 30.12.2016 путем подачи заявки в Росавиацию о прекращении эксплуатации ВС, фактически лишив ООО «Аэрокарго+» возможности использовать воздушное судно». Истец обосновал свои убытки, которые предъявил авиакомпании, простоем воздушного судна.

Напомним, в феврале 2020 года «Аэрокарго+» пыталось инициировать банкротное дело в отношении авиакомпании, но судья вернул иск без рассмотрения.