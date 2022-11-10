Семье героя из Якутии вручили орден Мужества посмертно
Якутск, 10 ноября, 2022, 05:45 — ИА Регнум. Житель села Иенгра Нерюнгринского района Якутии Станислав Кронгауз героически погиб, участвуя в спецоперации в защиту Донбасса. Орден Мужества, которым боец награждён посмертно, его родственникам вручил глава республики Айсен Николаев, сообщил он 10 ноября в своём телеграм-канале.
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Военнослужащий служил в российской армии с 2019 года, был огнемётчиком роты радиационной, химической и биологической защиты 36-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады. Дома Станислава ждали бабушка, братья и сестра.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября были награждены посмертно трое военнослужащих из Якутии, отдавшие жизни во время спецоперации в защиту Донбасса. Ордена Мужества получили семьи Николая Сибирякова, Петра Корнилова и Иннокентия Михайлова.