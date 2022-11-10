Манила, 10 ноября, 2022, 05:47 — ИА Регнум. Ущерб сельскому хозяйству Филиппин, нанесенный тропическим штормом «Налджи», оценивается 6,28 млрд песо (около $108,1 млн). Об этом говорится в отчете филиппинского национального совета по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Филиппины

Также сообщается, что в зону бедствия попали более 5,4 млн жителей республики. При этом 1,11 млн человек помещены в центры временного содержания, организованные властями. Погибли не менее 159 жителей Филиппин, 146 получили травмы различной степени тяжести, еще 30 числятся пропавшими без вести.

Кроме того, шторм нанес ущерб инфраструктуре республики, который оценивается в 5,05 млрд песо (около $86,99 млн). В частности, на Филиппинах оказались повреждены 526 дорог, 133 моста, девять аэропортов и 121 морской порт. В республике продолжаются перебои с поставками электричества.

Отмечается, что власти Филиппин уже выделили помощь в размере 276,3 млн песо (около $4,75 млн).