Хабаровск, 10 ноября, 2022, 05:31 — ИА Регнум. Врачи Хабаровска внедряют новые технологии в кардиологической практике — специалисты Федерального Центра сердечно-сосудистой хирургии впервые стали использовать ротаблатор, который помогает в неоперабельных ранее ситуациях. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Rosnauka.ru Сердце

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«Ротаблатор — это высокоскоростной бур, имеющий форму маслины и покрытый алмазной крошкой. Он предназначен для восстановления проходимости артерий с атеросклеротическими кальцинированными бляшками в коронарных артериях при ишемической болезни сердца. При введении устройства к области поражения коронарной артерии эллипсовидная часть размалывает атерому на миллионы крошечных фрагментов. Бур аккуратно продвигают по направлению к сердцу и вводят его в коронарное русло», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, первого пациента с пересаженным в Иркутской области сердцем выписали из больницы.