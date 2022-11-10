Вашингтон, 10 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Объявление об участии в президентских выборах призвали отложить союзники экс-президента США Дональда Трампа на фоне результатов промежуточных выборов в Конгресс. Об этом 9 ноября сообщает газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Сторонники Трампа пояснили, что призыв к Трампу отложить объявление о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году связан с разочаровывающими результатами выборов в Конгресс. По мнению союзников Трампа, его политическое положение ухудшилось и он снова стоит на ногах не вполне уверенно.

Отмечается, что вопреки ожиданиям Республиканской партии, предвкушавшей «красное цунами» из голосов избирателей за кандидатов-республиканцев, под контроль не была взята как нижняя палата парламента, так и сенат.

Трамп, предполагавший мощную поддержку республиканцев избирателями, готовился объявить о выдвижении своей кандидатуры на участие в президентских выборах уже на следующей неделе. Сейчас, по данным из некоторых источников, Трамп спрашивает мнение у советников, но окончательного решения ещё не принял.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп признал результаты выборов в Конгресс США «отчасти разочаровывающими», но для себя назвал их «большой победой».