Вена, , 05:14 — REGNUM Переговоры представителей Ирана и Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) по иранской ядерной программе прошли в Вене, однако не привели к результату. Об этом рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси агентству Reuters.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Итак, они не принесли ничего нового», — заявил он.

Гросси добавил, что переговоры продолжатся. В частности, представители агентства намерены приехать в Иран для дальнейшего диалога.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами заявил, что США передали сообщение о готовности продолжать переговоры о возобновлении сделки по иранской ядерной программе.