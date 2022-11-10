Владивосток, 10 ноября, 2022, 05:07 — ИА Регнум. Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока получат господдержку на создание инфраструктуры. Об этом заявил в ходе рабочей поездки в Приморье полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Этот вопрос обсуждался на заседании президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов 9 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморского края.

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Федеральное финансирование получат 12 резидентов ТОР, в том числе резидент ТОР «Михайловский» ООО «Русагро-Приморье» и резидент ТОР «Находка» Находкинский завод минеральных удобрений.

«Правительство Приморья заинтересованно в реализации подобных крупнейших инвестиционных проектов, которые создадут более трех тысяч высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест. Для жителей это достойная работа на крупнейших предприятиях региона. Компании вкладывают большие средства в развитие Приморского края, создание сопутствующей инфраструктуры, поэтому нам это крайне важно. Так, например, Находкинский завод минеральных удобрений активно поддерживает развитие Находки», — сказал зампредседателя правительства края Николай Стецко.

Общая сумма государственной поддержки составит 10,3 млрд рублей.

«Хочу сказать, что вся поддержка, которая осуществлялась со стороны правительства России инвесторам на Дальнем Востоке, будет продолжать осуществляться. Здесь никаких изменений нет», — акцентировал Юрий Трутнев.

На Дальнем Востоке с государственной поддержкой реализуется 2760 новых инвестиционных проектов. Введено в эксплуатацию 554 предприятия. Вложено более 2 трлн инвестиций. Создано 107,5 тыс. рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из четырёх тем заседания совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе во Владивостоке 9 ноября была информационная поддержка спецоперации.