Москва, , 06:48 — REGNUM Арбитражный суд Московского округа признал законным взыскание более 2,5 млрд рублей убытков с бывшего председателя правления лопнувшего пять лет назад ПАО «Межтопэнергобанк» Юрия Шутова, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

9 ноября 2022 года в карточке дела появилась запись — «оставить определение суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, кассационную жалобу без удовлетворения». Сам вердикт пока не доступен для ознакомления.

В заявлении госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), выступающая конкурсным управляющим банка, обжаловала решение апелляционной и первой инстанций.

Напомним, АСВ требовало привлечь к ответу свыше десятка ответчиков из числа бывших руководителей обанкроченного в сентябре 2017 года банка, но суд признал вину лишь за одним фигурантом. Более того, отдельно с Шутова, занимавшего один из руководящих постов, АСВ требовало более 4 млрд рублей.

Первая инстанция признала вину только одного из 11 ответчиков и постановила отложить определение суммы ответственности фигуранта до окончания расчёта с кредиторами.

В августе 2022 года Девятый арбитражный апелляционный суд поправил нижестоящую инстанцию, постановив «взыскать с Шутова Юрия Борисовича в пользу ПАО «Межтопэнергобанк» убыток в размере 2 534 118 638,26 рубля». Суд указал на то, что такие данные фигурировали в расчётах одного из ответчиков, а истец контррасчёт в материалы дела не представил и размер убытков лицами, участвующими в деле, не оспаривался.

Убыток, по мнению истца, возник из-за выдачи невозвратных кредитов.