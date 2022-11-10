Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Тропический шторм «Николь» усилился до урагана, ударив по Багамским Островам, сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов США.

Уинслоу Хомер. Ураган на Багамах. 1898

Сейчас скорость ветра внутри циклона достигает 120 км в час. Глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Стивен Рассел заявил, что «Николь» вызвал «обширное наводнение» на большей части архипелага.

Из-за удара стихии жители пострадавших территорий покинули свои дома.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал ABC News передал о том, что ураган «Николь» приблизится к побережью американского штата Флорида в ночь с 9 на 10 ноября. В связи с наступлением циклона в 14 округах региона было решено закрыть школы.

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