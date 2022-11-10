Вашингтон, 10 ноября 2022, 05:14 — REGNUM Тропический шторм «Николь» усилился до урагана, ударив по Багамским Островам, сообщил на своем сайте Национальный центр ураганов США.
Сейчас скорость ветра внутри циклона достигает 120 км в час. Глава Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Багамских островов Стивен Рассел заявил, что «Николь» вызвал «обширное наводнение» на большей части архипелага.
Из-за удара стихии жители пострадавших территорий покинули свои дома.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеканал ABC News передал о том, что ураган «Николь» приблизится к побережью американского штата Флорида в ночь с 9 на 10 ноября. В связи с наступлением циклона в 14 округах региона было решено закрыть школы.
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