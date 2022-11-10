Курган, 10 ноября, 2022, 06:09 — ИА Регнум. В Курганской области за январь–сентябрь 2022 года уровень зарегистрированной безработицы составил 1,1%. При этом доля незанятых в экономике людей трудоспособного возраста от работающего населения находится на отметке 6,5%, сообщает Свердловскстат.

Александр Торопов Служба занятости

Численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше в среднем за три месяца (июнь–август 2022 года) составила 365,4 тыс. человек. Из них 341,5 тыс. человек, или 93,5%, были трудоустроены. И 23,9 тыс. человек или 6,5% не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели — в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные. Отмечается, что за аналогичный период 2021 года доля таких курганцев достигала 7,5%.

В органах службы занятости населения Курганской области на конец сентября 2022 года состояли на учёте 4913 человек, не занятых трудовой деятельностью, в том числе 4067 человек имели статус безработного, из них 3366 человек получали пособие по безработице. Численность официальных безработных по сравнению с аналогичным периодом 2021 года уменьшилась на 1537 человек или на 27,4%. Уровень зарегистрированной безработицы на конец сентября 2022 составил 1,1% от численности рабочей силы. На 100 заявленных вакансий в службе занятости приходилось 58,8 безработных (в 2021 году– 75,8).

В Курганской области, по данным Свердловскстата, на 1 января 2022 года проживали 805,5 тыс. человек. Доля занятого населения в общей численности в возрасте от 15 лет и старше составила 51,1%.