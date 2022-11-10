Владивосток, 10 ноября, 2022, 04:32 — ИА Регнум. Граждане Китая были задержаны с грузом краснокнижного женьшеня таможенниками и сотрудниками погранслужбы у российско-китайской границы в Приморье. Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.

Корень женьшеня

Трое подозреваемых организовали в лесополосе тайники с корнем редкого растения в небольшом удалении от российско-китайской границы. Правоохранители получили информацию о предстоящей переправке товара гражданами Китая через границу и устроили засаду.

Злоумышленники были задержаны на месте преступления с поличным, они предприняли попытку забрать из тайника ценный товар. Всего было обнаружено и изъято 1957 корней женьшеня дикорастущей формы. Растение попадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. При этом задержанные подтвердили, что знали о запрете на перемещение женьшеня через границу, поэтому попытались доставить товар в Китай, не проходя таможню.

Общий вес корней женьшеня составил 25 кг. В отношении граждан Китая были заведены уголовные дела о покушении на контрабанду стратегически важных ресурсов флоры и фауны. Все задержанные помещены под арест.