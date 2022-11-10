Варшава, 10 ноября, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Ряд представителей немецкого бизнеса продолжают вести экономическую деятельность на территории России, заявил депутат от польской правящей партии «Право и справедливость» Каспер Плажиньский, сообщает портал TVP Info.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Немцы просто-напросто хотят делать бизнес с Россией, зарабатывать на этом», — заявил он.

Депутат обвинил немецких бизнесменов, что они намерены продолжать работать с Россией вне зависимости от политической обстановки в Европе. В связи с этим он призвал другие страны Европы оказать давление на Берлин и заставить его нести ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава минфина Чехии Збынек Станюра заявил о планах Евросоюза продолжить оказывать давление на Германию, чтобы Берлин согласился на введение потолка цен на газ. По его словам, ФРГ среди стран ЕС оказывает наибольшее сопротивление этой инициативе.