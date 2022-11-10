Москва, , 06:46 — REGNUM Судья арбитража Москвы не нашла оснований для взыскания свыше 31 млн рублей неустойки и процентов с АО «31-й Государственный проектный институт специального строительства» — головной организации по проектированию специальных объектов и объектов космической тематики. Минобороны России было отказано в удовлетворении иска. Решение судьи Гедрайтис ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В целом министерство требовало с проектировщиков более 18,447 млн рублей неустойки и свыше 12,775 млн рублей процентов за пользование коммерческим кредитом в виде аванса. В основе спора лежал контракт от 2018 года на проектирование лабораторно-исследовательского комплекса для размещения ФГКУ «12 ЦНИИ» Минобороны России в Сергиевом Посаде. Стоимость контракта превышала 144 млн рублей.

Министерство посчитало, что работы были выполнены с нарушением сроков, и обратилось с требованием выплатить неустойку. Ответчик в суде заявил, что заказчик сам нарушал сроки и обязательства. Например, генпроектировщик был вынужден «самостоятельно разработать техническое задание на обследование», так как заказчик не выполнил свои обязательства.

Суд не нашёл оснований для удовлетворения иска.

Напомним, ранее судья Ларина также отклонила требование министерства по другому иску к АО — о взыскании свыше 18 млн рублей. Сумма фигурировала как неустойка и проценты за пользование кредитом. До этого был отклонён иск на 120 млн рублей, в котором фигурировала служебная тайна, потому слушания закрыли от общественности.