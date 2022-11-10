Вашингтон, , 04:33 — REGNUM Под петицией с требованием вернуть Генри Кавилла в сериал «Ведьмак» подписались уже более 191 тыс. человек. Информация была опубликована 10 ноября на портале Change.org.

Ведьмак Цитата из трейлера к сериалу Netflix «Ведьмак»

Авторы открытого письма, в частности, заявили, что продюсеры шоу должны оставить Кавилла в роли Геральта и при этом уволить текущих сценаристов. Они также обратили внимание, что игру актера высоко оценил автор серии романов «Ведьмак» Анджей Сапковский. Стоит отметить, что следующей целью авторов петиции является достижение отметки в 200 тыс. подписей.

Напомним, 30 октября 2022 года Генри Кавилл объявил, что покинет проект сериала «Ведьмак», он также сообщил, что на смену ему придёт Лиам Хемсворт. За неделю до этого, 23 октября 2022-го, продюсер Бо ДеМайо, ранее участвовавший в реализации проекта, заявил, что некоторые сценаристы «Ведьмака» не являются поклонниками романов Сапковского и видеоигр студии CD Project RED. Он также сообщил, что они часто высмеивали исходный материал.

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