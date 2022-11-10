Вашингтон, 10 ноября, 2022, 04:33 — ИА Регнум. Американский президент Джо Байден утверждает, что Вашингтон не собирается напрямую вступать в конфликт на территории бывш. УССР, развязывая мировую войну. Об этом глава Белого дома заявил на брифинге по итогам промежуточных выборов в США.

The White House Джо Байден

По его словам, Соединенные Штаты не давали Киеву карт-бланш (неограниченные полномочия — прим. ИА REGNUM). Байден отметил, что американские самолеты якобы не будут обеспечивать воздушное пространство над территорией бывш. УССР, о чем ранее просил киевский режим.

Президент также подчеркнул, что США не передают ВСУ ракеты дальнего радиуса для реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября глава ассоциации оборонных предприятий киевского режима Сергей Пашинский заявил, что Вашингтон контролирует все военные операции Киева. Об этом он рассказал российским пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что говорит с бывшим послом США в Москве Майклом Макфолом.

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