Тула, 10 ноября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Одновременно и в стадии ликвидации, и под риском банкротства оказался один из металлургических заводов России — ООО «Металлургический завод «Ревякино» из Тульской области, который обеспечивает работой 150 человек. Арбитраж Тульской области 12 января 2023 года планирует рассмотреть иск одного из кредиторов предприятия — Энергомашбанка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Претензии банка поступили к заводу в рамках уже начатого банкротного производства, которое инициировал налоговый орган еще в августе 2022 года. Долг перед бюджетом, который заявило управление Федеральной налоговой службы по Тульской области, составил 94 328 486,72 рубля.

С конца мая 2022 года завод, зарегистрированный в ЕГРЮЛ в 2018 году, начал собственную ликвидацию. По данным из выписки ЕГРЮЛ, завершить процедуру планируется к середине мая 2023 года. Ликвидатором является сам собственник завода — Эльдар Замолдинов.

На сайте предприятия заявляется, что он на сегодня является «одним из крупнейших заводов металлургической промышленности ЦФО».