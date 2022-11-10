В ЦФО банкротят и ликвидируют крупный металлургический завод
Тула, 10 ноября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. Одновременно и в стадии ликвидации, и под риском банкротства оказался один из металлургических заводов России — ООО «Металлургический завод «Ревякино» из Тульской области, который обеспечивает работой 150 человек. Арбитраж Тульской области 12 января 2023 года планирует рассмотреть иск одного из кредиторов предприятия — Энергомашбанка, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.
Претензии банка поступили к заводу в рамках уже начатого банкротного производства, которое инициировал налоговый орган еще в августе 2022 года. Долг перед бюджетом, который заявило управление Федеральной налоговой службы по Тульской области, составил 94 328 486,72 рубля.
С конца мая 2022 года завод, зарегистрированный в ЕГРЮЛ в 2018 году, начал собственную ликвидацию. По данным из выписки ЕГРЮЛ, завершить процедуру планируется к середине мая 2023 года. Ликвидатором является сам собственник завода — Эльдар Замолдинов.
Справка: выручка ООО по итогам 2021 года, по данным базы «Контур. Фокус», составила 460 млн рублей против свыше 1 млрд рублей годом ранее. В 2021 году декларировался чистый убыток в размере 21 млн рублей против убытка 2020 года — 338 млн рублей.
На сайте предприятия заявляется, что он на сегодня является «одним из крупнейших заводов металлургической промышленности ЦФО».