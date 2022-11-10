Тегеран, 10 ноября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. Около 250 человек, подозреваемых в связях с террористическими организациями, задержали в Иране в ходе протестных акций, заявил глава министерства разведки Исламской Республики Сайед Эсмаил Хатиб. Об этом сообщает агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

По его словам, около ста из них принадлежали к одной из террористических группировок. Другие 150 были членами других исламистских или экстремистских организаций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий армией Ирана генерал-майор Сейед Абдолрахим Мусави заявил, что враги Исламской Республики никогда не достигнут своей цели по разделу страны. По его словам, даже претендующие на роль сверхдержав государства не осмелятся вторгаться в Иран.