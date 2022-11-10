Вашингтон, 10 ноября, 2022, 04:02 — ИА Регнум. Евросоюз «единым фронтом» выступил против продвигаемого президентом США Джо Байденом закона о снижении инфляции, передает телеканал CNBC со ссылкой на европейского чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Евросоюз

«Каждый министр согласился с тем, что это вызывает озабоченность на европейском уровне и что нам нужно посмотреть, как лучше отреагировать», — рассказал он.

Источник утверждает, что все 27 министров финансов стран ЕС согласны с тем, что план Байдена угрожает европейской промышленности. В частности, Евросоюз озабочен возможным ущербом для европейских компаний, который нанесет принятие этого закона.

Наибольшее беспокойство в ЕС вызывают налоговые льготы для производителей электромобилей, которые производятся в Северной Америке. В таком случае европейские производители электрокаров могут оказаться в тяжелых условиях. Ранее с подобным беспокойством выступала Южная Корея, чьи автопроизводители выступили против принятия такого закона в США.