Красноярск, , 04:00 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в административном здании в Красноярске и охвативший площадь в 600 кв. метров, ликвидирован, сообщили в пресс-службе Управления МЧС РФ по Красноярскому краю.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Горела кровля здания по улице Большой проезд. Для тушения огня пришлось задействовать более 30 человек и 10 единиц техники.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября в Заводском районе города Кемерово неизвестный кинул в здание военкомата бутылку с зажигательной смесью. Возникший пожар удалось потушить.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кемерове пытались поджечь здание военкомата