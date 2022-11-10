Москва, 10 ноября, 2022, 04:00 — ИА Регнум. В Сеть выложили трейлер будущей картины «На ощупь», главную роль в которой исполнит Дмитрий Нагиев. Ролик был опубликован 10 ноября на странице компании Central Partnership в соцсети «ВКонтакте».

Скриншот YouTube Дмитрий Нагиев в трейлере фильма «На ощупь»

Премьера картины в российских кинотеатрах состоится 1 декабря 2022 года. Её сюжет расскажет о том, как мужчина, столкнувшийся с множеством жизненных и семейных проблем, решает уединиться в загородном доме. Но ему придётся пройти тяжелое испытание: из-за несчастного случая во время охоты герой теряет зрение, после чего пытается в одиночку выжить в диком лесу.

Для справки: в качестве режиссёра и сценариста картины выступает Антон Мусс, для которого «На ощупь» является дебютным режиссёрским проектом. В съёмках также участвуют Александр Балуев, Наталья Наумова, Валерий Баринов, Александр Скляр и другие.