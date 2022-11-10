Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Двух кандидатов от демократов, не доживших до промежуточных выборов в США, переизбрали в палату представителей Конгресса. Об этом 9 ноября сообщил телеканал Fox News.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что в штате Пенсильвания экс-конгрессмен и демократ Энтони Делюка получил 85% голосов избирателей и был переизбран, несмотря на то, что он скончался в возрасте 85 лет 9 октября.

В 86-м избирательном округе штата Теннесси обошла других кандидатов демократ Барбара Купер. Она набрала наибольшее количество голосов избирателей, хотя скончалась 25 октября в возрасте 95 лет.

Промежуточные выборы в Конгресс США состоялись 8 ноября. Подсчёт голосов ещё не закончен, но про прогнозу NBC республиканцы получат 220 мест в палате представителей, а демократы — 215.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден заявил об отсутствии какого-либо вмешательства в выборный процесс в США.

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