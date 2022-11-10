Абакан, 10 ноября, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Золотодобывающая артель старателей «Кречет» из Хакасии в третий раз за 2022 год получила банкротный иск. Арбитраж Хакасии пока претензии к предприятию не принял и дату заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Исковое заявление было подано 8 ноября 2022 года ООО «Артель Восточная», которое предъявило задолженность в размере более 7,1 млн рублей. При этом в середине октября 2022 года этому же кредитору отказали в банкротстве ответчика из-за нарушения порядка досудебного уведомления.

До этого попытку обанкротить ООО «Артель старателей «Кречет» сделал налоговый орган, чей иск также был возвращён заявителю.

К ООО «Артель старателей «Кречет», работающему в своём сегменте с 2015 года, также есть претензии у министерства природных ресурсов и экологии Хакасии, чей иск суд пока оставил без движения. Министерство требует обязать ответчика разработать и предоставить истцу «на согласование проект лесовосстановления в течение одного месяца с момента вступления решения суда в законную силу» и обязать произвести работы по компенсационному лесовосстановлению на площади 7,1 га.