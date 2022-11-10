Вашингтон, , 03:36 — REGNUM «Сезон забастовок» начался в европейских странах из-за высоких темпов роста инфляции. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Забастовка Rachel librarian

Агентство указывает, что недавно забастовки проводили рабочие компании Total Energies из Франции, работники скандинавского авиаперевозчика SAS, а также итальянского автопроизводителя Stellantis. Также забастовки идут в Великобритании среди работников железной дороги и почты.

Причиной для протестов рабочих агентство называет снижение реального уровня доходов населения на фоне антироссийских санкций. Также протестные настроения подогреваются высокими темпами роста инфляции в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября профсоюзы во Франции пообещали провести жесткую забастовку парижского транспорта. В частности, 10 ноября будет простаивать метрополитен французской столицы. Также на забастовку выйдут и работники наземного общественного транспорта.