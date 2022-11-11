Санкт-Петербург, 11 ноября, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования АО «Средне-Невский судостроительный завод» и взыскал с одного из крупнейших машиностроительных заводов региона — ПАО «Звезда» более 17,5 млн рублей убытков. Решение судьи Домрачевой ещё может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд, передаёт ИА REGNUM.

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Судья решила взыскать «убытки в размере 17 556 726 рублей 91 копеек, расходы по оплате госпошлины в размере 110 784 рубля».

В основе спора лежал договор от 2013 года. На поставленном дизеле была выявлена фактическая неисправность, которую представители ПАО «Звезда» устранили.

Истец для устранения выявленного дефекта выполнил ряд сопутствующих работ, стоимость которых и заложена в основу иска.

Напомним, иск слушался с июня 2022 года. Изначально его сумма превышала 19,6 млн рублей, но в ходе слушаний истец уточнил размер претензий.