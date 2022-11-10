Сеул, 10 ноября, 2022, 03:35 — ИА Регнум. Участник южнокорейской K-pop группы BTS Джин (Ким Сокджин) рассказал о болезни, которая была у него диагностирована перед концертом, прошедшем в Пусане в октябре 2022 года. Об этом 9 ноября сообщил портал Popcake.

(сс) Republic of Korea BTS на сцене

Певец заболел эпиглоттитом — быстро прогрессирующим заболеванием, причиной которого являются бактерии, поражающие надгортанник и окружающие ткани. Джин рассказал, что во время лечения ему приходилось принимать много препаратов и что он испытывал сильные боли не только при глотании, но и при дыхании. Тем не менее исполнителю удалось справиться с болезнью перед концертом, хотя он и не выздоровел полностью.

Напомним, масштабный бесплатный концерт группы BTS в Пусане прошёл 15 октября 2022 года. Как позже сообщили аналитики, его трансляцию посмотрели более 49 млн человек.