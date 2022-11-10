Москва, 10 ноября, 2022, 08:59 — ИА Регнум. Теория об эволюции Дарвина была скопирована с британского общества. Об этом заявил эксперт комитета Госдумы РФ по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 9 ноября.

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«Все думают, что теория Дарвина касается только животного мира, это он таким образом его изучал. Ничего подобного! Товарищ Чарльз Дарвин изучил, как устроено социальное общество Великобритании, а потом спроецировал это на животный мир. Я готов это доказательно объяснить. Появление дарвиновских доказательств было притянуто уже к готовой схеме», — заявил в прямом эфире эксперт.

Чарльз Дарвин положил начало эволюционной биологии вместе с выходом книги «Происхождение видов путём естественного отбора» в 1859 году. Главное заключение Дарвина заключилось в том, что особи, менее приспособленные к окружающей среде, имеют меньше шансов выжить и размножаться. А особи, более приспособленные к окружающей среде, с большей вероятностью выживают и с большей вероятностью размножаются и оставляют свои наследственные черты будущим поколениям, что приводит к процессу естественного отбора.